台東縣長官邸窄巷 兩自小客車擦撞

2016-12-27 21:00

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣長黃健庭市區官邸窄巷今晚7點半許，發生1起2自客小客擦撞意外，其中1車側翻，造成2車6人虛驚短暫受困，隨後自行脫困，附近住戶驚聞巨響報案，警消人員據報馳援，6人都已站在車外無大礙，也沒有人受重傷，僅駕駛輕微挫傷，送醫無礙，警方初步調查，2車駕駛均無酒駕之嫌，肇事原因及責任歸屬釐清中。