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中和環球購物中心竄濃煙？ 消防演習逼真上陣

2016-12-27  21:19

〔記者陳薏云／新北報導〕「著火了！？」新北市中和區環球購物中心今早冒出大量濃煙，消防人員快速到達，原來是新北市政府消防局第七救災救護大隊舉辦的春節搶救演練，由於現場濃煙火光太逼真，嚇的許多民眾拿出手機報案，但消防局勤務中時早知是模擬演練，提醒報案民眾勿過度驚慌。

本次演練以環球購物中心自衛消防編組演練為主軸，模擬火災發生時，員工啟動自衛編組演練，包括滅火班、通報班、避難引導班。員工依照編組進行滅火、通報及疏散購物中心內部民眾；接著再由消防人員透過熱顯像儀確認是否人員受困，並使用雲梯車針對高樓窗戶處進行人命救援，其餘人員由室內佈線滅火。

消防單位同時成立大量傷病患處理站，檢查救出人員傷勢狀況並評估是否需要送醫，過程井然有序，原先一旁看的神經緊繃的民眾也都拍手叫好。

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  • 新北市政府消防局第七救災救護大隊，於中和環球購物中心舉辦春節搶救演練。（記者陳薏云翻攝）

    新北市政府消防局第七救災救護大隊，於中和環球購物中心舉辦春節搶救演練。（記者陳薏云翻攝）

  • 消防人員為求演習逼真，點起熊熊烈火。（記者陳薏云翻攝）

    消防人員為求演習逼真，點起熊熊烈火。（記者陳薏云翻攝）

  • 購物中心內人員逃生。（記者陳薏云翻攝）

    購物中心內人員逃生。（記者陳薏云翻攝）

  • 警消救出受困民眾。（記者陳薏云翻攝）

    警消救出受困民眾。（記者陳薏云翻攝）

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