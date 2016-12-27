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苗栗九華山嚴重車禍 逢甲夜市「蕃薯哥」身亡

2016-12-27  20:47

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣三義鄉通往九華山大興善寺道路，在今天上午發生廂型車與遊覽車的車禍，廂型車駕駛不治傷亡，警方發現，廂型車駕駛為逢甲夜市小有名氣的「番薯哥」彭彥維，他經營網購有成，當天他是出門買早餐，卻不幸遇上死劫。

《中央社》報導，彭彥維今年32歲。家族經營番薯片、芋頭片等零嘴，他開發出各種口味，也經常載貨到逢甲夜市販售，還開發網購市場，經營有成。

彭男父母聞訊第一時間就趕到現場，不過彭男被救出上救護車時，已無呼吸心跳，兩老忍不住相擁痛哭，彭男送醫急救後，仍回天乏術。而遊覽車駕駛則是臉部多處撕裂傷，遊覽車上其餘乘客無大礙。

警方調查，2車駕駛均無酒駕，初步懷疑是廂型車違規跨越超越雙黃線，不慎撞到遊覽車，不過由於現場跡證有限，確切肇事原因仍須進一步調查。

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  • 廂型車因嚴重撞擊，彭姓駕駛卡在駕駛座動彈不得，消防人員急救援。（記者張勳騰翻攝）

    廂型車因嚴重撞擊，彭姓駕駛卡在駕駛座動彈不得，消防人員急救援。（記者張勳騰翻攝）

  • 遊覽車車頭撞得稀爛。（記者張勳騰翻攝）

    遊覽車車頭撞得稀爛。（記者張勳騰翻攝）

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