奪命電線掉落致摔車亡 養護業者疏失遭訴
2016-12-27 20:55
〔記者陳慰慈／新北報導〕奪命電線！47歲高姓婦人去年10月21日晚間9時許返家，騎機車行經永和區環河東路2段永福橋下時，行進間遭橋上垂落電線纏住機車後照鏡，當場重心不穩人車倒地，遭後方鄭姓男子駕駛的汽車直接撞上，送醫後不治。
新北地檢署調查認為，承包永和路燈換裝標案的光寶科技及下包廠商益詮電氣有維護修繕巡查義務，發現私接電線應予以剪除，卻疏而未做，今依業務過失致死罪嫌起訴光寶科技的徐姓、黃姓專案經理及益詮電氣王姓負責人。
檢警追查這條掉落的纏頸電線到底是誰私接時？發現當日有大貨車行經此處，車頂與電線摩擦出火光，電線因此被拉扯下來，因火光微弱大貨車駕駛未察覺不知情，婦人恰巧經過該處時，機車遭電線纏繞，車身突然偏向內側車道，慘遭鄭男駕駛的汽車撞死，鄭男因反應不及獲不起訴處分。
庭訊時，光寶科技的徐姓、黃姓專案經理及益詮電氣王姓負責人供稱，有做巡察但未看到這條私接電線，堅稱此部分不在契約範圍內容裡。
但檢方認為，依契約規定，光寶科技及下包廠商益詮電氣對換裝路燈，及各項維護設施、設備、器材、路線負有維護、保養、修繕、巡查義務，且去年8月新北市養工處曾發函給永和區公所及光寶科技，要求就路燈、迴路開關箱遭不明線路纏繞、接電一事予以改善，但最後卻害婦人枉死，因此認定廠商涉嫌疏失。
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