機車騎士遭追撞 肇事逃逸的竟是...農用搬運車

2016-12-27 20:42

〔記者林孟婷／台南報導〕上月18日發生於台三線台南市玉井段的肇逃事件，謝姓機車騎士遭後方車輛追撞跌落路旁受傷，警方調閱監視器，發現一輛紅色農用搬運車涉案，警方今日查訪林姓車主，訊問後車主坦承犯行。

玉井警分局勤務中心接獲110通報，表示玉井區台三線377.5公里處有民眾受傷，警方到達現場發現謝姓機車騎士跌落路旁被送醫治療。

玉井派出所所長張順良帶領警員王富生、王耀賢、洪佩筑、陳鈺涵等人分工偵辦，查訪附近居民以及調閱監視器，發現一輛紅色農用搬運車涉有重嫌。

警方表示，該車特徵為車上載有肥料並用帆布蓋住，再沿台3線往南化方向逐一調閱，發現該肇事車輛停放於南化區南化里的產業道路上，經查訪附近居民，得知該車為林姓男子所有。

警方今日通知林姓車主到案說明，並向對方出示監視器畫面，林姓車主向警方聲稱，當時的確有駕車經過，聽到碰一聲以為是搬運車的機件故障，因為當時天色昏暗、視線不佳，轉身回頭看時並未發現有機車騎士被撞倒在地，非蓄意逃避肇事責任。

經處理員警當場比對兩車肇事撞擊點跡證吻合，林姓車主遂坦承犯行，全案依交通肇事逃逸罪移請地檢署偵辦。