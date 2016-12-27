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南港高工男學生墜樓身亡 上月校方才輔導過

2016-12-27  19:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港高工16歲高一男學生，疑長期為憂鬱症所苦，今下午沒到教室上課，竟從宿舍敬業樓4樓一躍而下，墜落地下一樓中庭，當場沒有呼吸心跳，經送醫急救2個小時仍傷重不治，檢警及校方還在釐清墜樓原因。

據了解，墜樓身亡的廖姓高一男學生，經常跟同學說自己壓力很大，過的很辛苦，同學都知他長期心情不佳；南港高工秘書楊雅惠則說，廖同學是住校生，上個月就因心理障礙出現怪異行為，經校方、同學及社工關懷照顧下，心情逐漸平復，未料今仍發生憾事。

警方調查，廖生墜樓當時「砰」的一聲巨響，正在附近上課的體育班學生聽到後，通報校方送往內湖三總急救，廖生母親聞訊趕到醫院，難過的無法接受事實，她說感覺兒子有壓力，但問他都說沒什麼；南港高工校方已對校內師生啟動輔導機制。

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  • 南港高工發生男學生墜樓身亡事件。（記者姚岳宏攝）

    南港高工發生男學生墜樓身亡事件。（記者姚岳宏攝）

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