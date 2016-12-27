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不給大媽100塊加油錢 竟當街遭甩巴掌攻擊

2016-12-27  20:41

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名張姓女子在耶誕節當日，於一中街附近遇到一位身形壯碩的大媽騎機車靠近，向其討要100元的加油錢，但張姓女子認為這是詐騙手法，因此婉拒，沒想到該名大媽突然發狂對她狠甩一巴掌，還從菜籃拿出疑似磚頭的物品攻擊，經一陣抵擋僵持後才結束這場驚魂。張女後來驗傷向警方報案，後發現，該名恐怖大媽有竊盜詐欺等前科。

一名網友在《爆料公社》分享一個恐怖驚魂記，一位張姓女子在台中一中街光南書局附近，遇到一名大媽騎車向她靠近，一開始該名大媽用既和藹又可憐的口吻向她索取100元的加油錢，但因女子認為這是詐騙，因此笑著揮手婉拒。

該名大媽遭拒後，突然歇斯底里朝她甩一巴掌，一邊飆罵一邊從菜籃中拿出疑似磚頭的物品衝向前作勢攻擊張女，經過一陣抵擋後，該名大媽才離去，走之前還惡狠狠的盯著張女。

事後張女拿驗傷單到警局報案，才發現這位恐怖大媽有竊盜詐欺的前科，最後呼籲大家小心這號人物，也要對陌生人多做提防。

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  • 台中一名女子因拒絕該位大媽（見圖）向其索取100元的加油錢，慘被對方賞巴掌。（圖擷自爆料公社）

    台中一名女子因拒絕該位大媽（見圖）向其索取100元的加油錢，慘被對方賞巴掌。（圖擷自爆料公社）

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相關關鍵字： 加油錢 大媽 抓狂 攻擊 歇斯底里 詐騙
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