內門山坡地遭傾倒不明廢土 環局初步排除轉爐石

2016-12-27 18:38

〔記者蘇福男／內門報導〕高雄內門區內豊里一處山坡地，遭傾倒大量灰色廢土，高市環保局今天前往採樣化驗，地主供稱，廢土是火力發電廠煤炭殘渣，環保局檢視廢棄土無味、無磁性，初步排除轉爐石的可能性，但仍依法開罰。

內門區內豊里一處山坡地，近來被傾倒大量廢土，附近居民擔心爐石入侵污染農地，通報環保局處理，環保局環境稽查科今天上午派員前往會勘、採樣，里長龔飛盛和數十名居民到場關切。

蕭姓地主向警方供稱，該廢土是火力發電廠的煤炭殘渣，屬一般事業廢棄物，環保局表示，傾倒土無味、無磁性，初步排除轉爐石的可能性，若地主說法屬實，該廢土為煤灰再利用產品，雖可充當混凝土粒料，但仍不可用來回填，違法明確，將依廢清法開罰。