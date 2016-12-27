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中女追五月天遭騙 男警的明星臉卻讓她開心了...

2016-12-27  18:29

〔記者鄭景議／台北報導〕本月16日一名中國女子來台灣遊玩，在高雄時聽聞自己的偶像「五月天」要在台北小巨蛋開演唱會，驚喜之下用微信與一名自稱香港人的賣家購買演唱會門票，卻在21日一路殺到台北小巨蛋前，苦等5個半小時才驚覺受騙。本來心情沮喪的她，到中崙派出所報案後卻開心許多，原來因為中崙派出所員警蘇胤鴻承辦案件態度認真，而且還讓她遇到一名神似NBA球星林書豪的員警羅志軒，讓她心情整個開心了起來。

據了解，該名27歲的中國談姓女子請假與友人到台灣自由行，友人玩了幾天後先行回國，談女則因為聽聞五月天演唱會，興奮的在微信買了門票，21日下午2點就衝到小巨蛋前等賣家，想不到一等就等到了晚上7點半，演唱會都開始了，賣家還不出現，才驚覺自己應該是受騙了。

失落的談女在詢問路人後，來到中崙派出所報案，卻有奇遇，先是承辦的員警蘇胤鴻也是五月天的粉絲，讓她在報案時有他鄉遇故知的感覺，報案結束後，又在派出所遇到另一名員警羅志軒，竟神似球星林書豪，讓她開心的與羅員勾手合照；巧的是，羅員也擅打籃球，平時沒事會與好友打三對三，讓中崙所所長笑稱以後都要叫他「中崙林書豪」。

談女表示，本來這次的自由行沒看到五月天非常失落，但是台灣的警察很好相處，承辦案件又認真不敷衍，十分親切，讓她失落的心情平復許多，如果下次有機會，「還想再來台灣玩！」

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  • 員警羅志軒長相神似林書豪，讓談女開心與他勾手合照。（記者鄭景議翻攝）

    員警羅志軒長相神似林書豪，讓談女開心與他勾手合照。（記者鄭景議翻攝）

  • 羅員與林書豪對照圖。（記者鄭景議攝）

    羅員與林書豪對照圖。（記者鄭景議攝）

  • 承辦的員警蘇胤鴻也是五月天的粉絲，且辦案認真讓談女讚不絕口。（記者鄭景議翻攝）

    承辦的員警蘇胤鴻也是五月天的粉絲，且辦案認真讓談女讚不絕口。（記者鄭景議翻攝）

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