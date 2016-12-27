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小三狂嗆元配「黃臉婆」 判賠15萬

2016-12-27  18:47

〔記者王定傳／新北報導〕新北市吳姓女子發現丈夫出軌，從事板模工作的王姓女小三竟傳訊嗆聲：「回家面對你的黃臉婆吧」、「妳不要離婚無所謂啊，我可以做他一輩子的情人」、「昨天我們在車上做愛的時候，你也有打電話」，氣炸求償；新北地院法官認定，王女明知吳夫已婚，竟在臉書PO出親吻照、赤裸上半身合照，還傳訊嗆聲，判賠15萬。

正宮提訴指出，她與丈夫結婚21年，前年5月間竟接到自稱是丈夫女友的電話，嗆聲兩人交往多年，希望她趕快離婚，以便王女「扶正！」

同年6月間，吳女還發現小三竟傳訊給他丈夫，調侃她是黃臉婆，還說：「你3個月不和你家的黃臉婆做愛的，是你自己拿你全家發的誓言」、「你不是說她親你時技巧沒有比較好，只是在叫床比較大聲，我知道你喜歡和我在車上做比較刺激，每次在車上你都很滿足！」

7月間，小三親自打電話嗆說：「昨天我們在車上做愛的時候，你也有打電話，連打了3 通...」、「妳不要離婚無所謂啊，我可以做他一輩子的情人」到了11月，小三更直接坦承：「我是小三沒有錯，但是我為他離婚了也為了你和他把孩子拿掉了...大不了我們同歸於盡！」因此提告。

王女只說，她現在因罹患憂鬱症，很多事都不記得了，簡訊內容、臉書訊息不確定是不是她所發送，但電話確實是她撥打給吳女。

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  • 新北市吳姓女子發現丈夫出軌，從事板模工作的王姓女小三竟傳訊嗆聲：「回家面對你的黃臉婆吧」。（情境照）

    新北市吳姓女子發現丈夫出軌，從事板模工作的王姓女小三竟傳訊嗆聲：「回家面對你的黃臉婆吧」。（情境照）

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標題：小三狂嗆元配「黃臉婆」 判賠15萬


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