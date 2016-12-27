淡水驚傳色狼 開窗偷拍女子入浴

2016-12-27 18:20

［記者游承霖／新北報導］新北市淡水一名蔡姓女子，耶誕節當天凌晨0時許，在自家浴室洗澡時，遭一名陌生男子打開浴室窗戶拿手機偷拍，女子驚覺遭偷拍，立刻放聲尖叫，嚇跑偷拍狼。女子事後立即到轄區水碓派出所報警，警方目前已掌握對象持續追蹤當中。

警方說，家住在淡水區新民街的23歲蔡姓女子，日前洗澡時，曾感覺窗外有怪聲，因此拜託父母在門外加裝監視器。聖誕節當天凌晨0時許，洗澡到一半時驚覺浴室內窗戶遭人開啟，大聲尖叫嚇跑偷拍狼。

蔡母調閱監視器，驚見一名男子熟門熟路的跑到防火巷內，趁蔡女在洗澡時，悄悄將浴室窗戶打開，拿起手機偷拍女兒洗澡。

警方據報，調閱監視器發現，一名身材微胖的男子，戴著口罩、穿帽T及深色休閒鞋，走進新民街防火巷內，先四處張望，疑似再查看四周有無監視器，隨後伸直右手拿著手機往浴室內偷拍，拍完後還檢視了影像一下後，隨即離去。

警方表示，由於該處皆屬大學學區，多屬學生出租套房，出入人口繁雜；警方目前已掌握一名20多歲的男子，將要求他到案說明，並將以妨害秘密罪嫌偵辦。

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