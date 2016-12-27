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台中大雅驚傳慘案 16歲哥哥打死14歲妹妹

2016-12-27  18:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區一名16歲李姓少年，昨晚與14歲妹妹口角，一時氣憤竟持棍棒打死妹妹，少年發現自己闖下大禍，更衣後打電話向警方自首，警方依殺人罪將他移送少年法庭。

警方表示，就讀高一的李姓少年，26日晚上6點多，在住家與14歲的妹妹因細故吵架，李姓少年拿起四角木棍亂揮，造成妹妹頭部受傷倒地不起，少年發現自己闖下大禍，約晚上9點自己打電話向警方自首，警方趕到現場發現李女陳屍地面，頭部重傷，現場環境十分凌亂。

警方初步了解，李姓少年與妹妹不合，兩人常發生口角，案發時父母皆剛好出差不在家，警方徹夜通知家長趕回，李姓少年父母悲痛不已，並擔心阿公阿嬤知道傷心，十分煎熬。警方今天報請檢方相驗，少年下午裁定收容，案發經過及原因仍待進一步調查。

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  • 台中市大雅區一名16歲李姓少年，昨晚與14歲妹妹口角，一時氣憤竟持棍棒打死妹妹。圖為少年犯案的兇器木棍。（記者歐素美翻攝）

    台中市大雅區一名16歲李姓少年，昨晚與14歲妹妹口角，一時氣憤竟持棍棒打死妹妹。圖為少年犯案的兇器木棍。（記者歐素美翻攝）

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