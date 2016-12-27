自稱投資精準攬客代操 她輸光資金不算詐欺
2016-12-27 18:25
〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市李姓女子對外自稱「投資精準」，95年起陸續招攬、代操約780萬元資金，事後卻「操盤」到虧損殆盡，遭8名客戶提告，台北地檢署偵查發現李女並非金管會許可的投資顧問，今將她依違反《證券投資信託及顧問法》起訴，但詐欺部分，因檢方認為投資人均是基於自由意志、經過風險評估，才同意由李女代操資金，不能因投資結果不如預期就認定李女具備詐欺犯意，並未另行起訴李女詐欺。
檢警調查，李女於95年至99年間，多次利用學習花藝、瑜珈課程及參加兒子才藝班、學校家長會活動等機會，向他人宣稱自己「對股票有研究」、「投資精準」、「能快速獲利」，藉此招攬、代操約780萬元資金，並從中收受188萬5000元佣金，不料事後這筆資金在她操盤下竟虧損一空，眾投資人大感不滿，憤而控告李女詐欺及違反《證券投資信託及顧問法》。
檢方偵查後認為，為客戶執行投資或交易業務，依法須由證券投資顧問事業向金管會申請核准才可營業，李女並未獲得許可，確已違反《證券投資信託及顧問法》，應予起訴，其收取的188萬餘元佣金也應視為不法所得宣告沒收。
至於詐欺罪部分，檢方認為，眾投資人是基於自由意志並經風險評估，才同意由李女代操資金，不能因投資結果不如預期，就認定被告自始具備詐欺犯意與犯行；且即使李女涉犯詐欺，也跟她違法代操資金屬於同一行為之想像競合犯，已為起訴效力所及，不另行起訴。
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