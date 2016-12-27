出版商拒點交縱火 法院擇期點交
2016-12-27 19:05
〔記者王定傳／新北報導〕男子陳進煌今日因拒絕法院點交縱火，新北地院表示點交程序暫予延後，但本案仍將依法擇期進行點交。
法院表示，男子陳進煌並非債務人，而是他主張其妻子，有向陳姓債務人租屋，法院第一次拍賣時，訂定拍賣條件原本是「不點交」，後來因抵押權人台灣銀行向民事執行處聲請除去租賃關係，法院命令除去租賃關係後，今年7月第二次拍賣，拍賣條件變更為「點交」，由一名廖姓男子拍下。
今年9月28日，民事執行處人員前往現場履勘，陳進煌再度主張除了他有租約外，另外有兩間公司也有租約，法院擇期點交；11月間，法院除通知陳進煌等人將於12月27日進行點交，並駁回陳進煌對強制點交的聲明異議，陳等人仍再度聲明異議，民事執行處因此將本案送民事庭酌裁。
法院表示，本案沒有停止執行等裁定，昨日下午，陳進煌來電詢問書記官是否仍如期強制執行？書記官則表示未收到停止執行文書，仍會按計畫前往，陳男卻縱火，所幸火勢及時撲滅，仍將依法擇期進行點交。
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