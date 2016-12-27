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涉內線交易套利 六福董事賴振融遭起訴

2016-12-27  18:16

〔記者謝君臨／台北報導〕旗下擁有台北威斯汀六福皇宮、六福客棧的六福開發公司（2705），集團董事「駙馬爺」賴振融，被控涉於100年8月底利多消息發布前，購買自家股票套利92萬元；負責六福財報簽證的安侯建業事務所會計師吳秋華，也在財報公布前，以妻子廖麗櫻找人頭買股獲利230萬元；台北地檢署今依違反《證券交易法》起訴賴、吳、廖3人。

據了解，涉內線交易的賴振融為六福集團董事，同時也是集團的「駙馬爺」，其妻為六福執行長莊豐如，岳父則是六福總裁莊秀石；吳秋華則於92年接任全國第一大的安侯建業事務所，成為當時最年輕的所長。

檢調調查發現，六福於100年8月26日舉行董事會，同月31日發布重大訊息公告，但賴振融被控利用調整財務報表項目，將公司轉虧為盈，並在利多消息發布之前，大量購買自家股票，獲取擬制性獲利92萬元，涉內線交易。

此外，檢調也發現，前安侯建業會計師事務所所長吳秋華，也同樣在六福利多消息發布前，透過妻子買進大量六福股票，獲利約230萬元。

今年2月，北檢指揮調查局台北市調處，向六福、安侯調閱資料追查，並約談犯罪嫌疑人賴振融、吳秋華等5人，以及賴的岳父莊秀石、妻子莊豐如等9名證人到案，檢方訊後依違反《證交法》諭令賴振融20萬元交保、吳秋華100萬元交保、廖麗櫻75萬元交保。

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  • 六福集團董事賴振融。（資料照，記者羅沛德攝）

    六福集團董事賴振融。（資料照，記者羅沛德攝）

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