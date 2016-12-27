從高雄騎到嘉義迷路百里 女警助單車男返家
2016-12-27 20:20
〔記者林宜樟／嘉義報導〕家住高雄市的宋姓男子有中度智能障礙，日前他從家中騎腳踏車外出後卻迷路，一路往北竟騎到嘉義；前天下午嘉義縣朴子警分局六腳分駐所警員康志遠、顏紋伶在蒜頭糖廠前，發現宋姓男子，即時相片系統比對出男子身分，協助聯繫家屬，讓他終於能夠返家。
警方調查，26歲宋姓男子5天前從高雄市家中外出，家人心急如焚，擔心他發生意外，卻沒想到宋男竟騎著腳踏車北上，到離家超過百公里遠的嘉義。
康志遠、顏紋伶相當認真，工作也很細心，更富有愛心，前天下午2人看到宋某身形單薄、衣著邋遢坐在路旁，嘴裡不斷說「我要回家」，卻講不出自己的名字和住處；警方將宋某帶回分駐所，以行動電腦M-police即時相片比對，成功比對出該男子身分，聯繫上家屬。
宋男家人得知尋獲消息，放下心中大石，警方幫忙代叫計程車護送宋男返家團圓，宋家人對員警的服務熱忱也表達感謝與讚許。
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