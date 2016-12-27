月薪15萬資深工程師遭資遣 士院判TVBS違法
2016-12-27 21:38
〔記者黃捷／台北報導〕TVBS電視台新聞部去年5月以「優退」方式瘦身裁員，月薪15萬的工程技術部于姓資深工程師疑遭裁員旋風掃到，6月也遭資遣。于男憤而提告，TVBS則以業務變更，並指于男表現消極，無法配合精進技術，主張資遣合法，但因士林地方法院調查，TVBS業務變更後人力需求不減反增，卻未安排訓練于男，認為解僱不合法，判兩造僱傭關係仍存在。
于男提告指出，他每月薪資15萬1974元，TVBS是國內首家衛星電視台，擁有5個電視頻道，近年所營事業頂目未見變更，去年6月卻以業務性質變更，有減少勞工必要為由資遣他，他數度寄發存證信函，並向台北市政府申請勞資爭議調解，都遭TVBS拒絕。
TVBS開庭時稱，公司自100年起重心轉移至網路新媒體，大幅使用網路傳輸技術，且自102內部系統升級後，已非于男所熟悉的技術，自103年以後，公司為因應新計畫，經過多次改組，該組原先工作由組長及2名組員就能負擔，確有減少勞動力需求，于男卻態度消極，無法配合精進技術，且公司無其他職務內容符合于男專長、年資及薪資，不得已才採取最後手段，終止他的勞動契約。
法官調查發現，TVBS加入網路技術後，工程技術部原來的業務仍存在，工作內容更多，對於勞動力需求應不減反增，且TVBS103年為因應新計畫改組，直至104年5月才開使安裝新技術機器，預計今年7月上線，與于男遭資遣時間相差近1年，卻指他消極未能配合學習，明顯草率不稽。
法官認為，以于男原有專業，只要經過適當訓練，應能勝任新技術業務，TVBS卻在安排教育訓練前就將他資遣，明顯不合法，因此判僱用關係存在，TVBS須自解僱日起至復職日止，按每月15萬1974元計算給付于男。
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