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傳汪笨湖病重住院 家屬要求不得透露病情 歹徒搶郵局行員按警鈴 竟開槍射監視器 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
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歹徒搶郵局行員按警鈴 竟開槍射監視器

2016-12-27  18:04

［記者廖淑玲／雲林報導］一名蒙面男子今天下午持槍搶郵局，開了一槍未得手逃逸，警方全力追捕中。

今天下午3點左右，一名蒙面高瘦男子從虎尾民主路步行走進虎尾安慶郵局，闖入後要求行員拿出錢，郵局人員機警按下警鈴，一時警鈴大作，令歹徒心慌，朝郵局內監視器旁的牆壁開了一槍，還未得手就往虎尾科技大學方向逃逸，前後不到一分鐘。

所幸當時郵局內沒有其他民眾，無人受傷。警方獲報後趕抵現場，發現該歹徒已逃離現場，全力追查中。

該郵局人員指出，歹徒進入郵局後，喝令拿出錢，但他隨即蹲下去並按下警鈴，歹徒發現郵局櫃檯的門鎖住無法進入，見無機可趁，開了一槍後隨即逃離，警方全力追查中。

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  • 歹徒持槍搶郵局，開了一槍未得手逃逸。（記者廖淑玲攝）

    歹徒持槍搶郵局，開了一槍未得手逃逸。（記者廖淑玲攝）

  • 案發後行員依然堅守崗位。（記者廖淑玲攝）

    案發後行員依然堅守崗位。（記者廖淑玲攝）

  • 民眾根本不知道發生搶案。（記者廖淑玲攝）

    民眾根本不知道發生搶案。（記者廖淑玲攝）

  • 5點一到，郵局拉上鐵門。（記者廖淑玲攝）

    5點一到，郵局拉上鐵門。（記者廖淑玲攝）

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