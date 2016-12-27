防搶演練警匪都笑場 民眾虧：有點落漆
2016-12-27 19:03
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲警分局今進行防搶演練，歹徒上午10時許闖入在長榮路上的銀行，大聲喝斥行員交出現金，隨後警匪追逐，大批警力在環河北路壓制歹徒，演練過程逼真精實，嚇壞附近居民，但眼尖民眾卻發現歹徒、持槍警員卻藏不住嘴角笑意，直說：「怎麼有點落漆。」
蘆洲警分局表示，遇到搶案時，銀行行員機警按下警鈴、保全警衛機智記下歹徒人數、逃逸車輛特徵、車牌號碼及逃逸方向並告知到場警員，這些都能夠協助警方迅速逮捕搶匪。
警方說，防搶演練藉由與金融業者、鄰近轄區合作，提高行員及保全警覺心，並強化員警對於搶案、重大刑案應變能力，宣示警方維護金融機構與防搶決心。
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