智能障礙姊竟有飯店梳子 妹眼尖揪出惡狼

2016-12-27 17:48

〔記者王定傳／新北報導〕56歲劉姓計程車司機常到北部某知名連鎖咖啡店消費，結識有中度智能障礙的女員工小美（化名），竟拐她到飯店性侵7次，小美胞妹眼尖發現姊姊有5把飯店梳子，因而曝光；劉男辯稱不知小美有智能障礙，新北地院合議庭認為小美對性常識一知半解，連口交都曾說是「口香糖」，依乘機性交罪，判刑3年6月。

檢警調查，102年間，劉男常到咖啡店消費結識現年約28歲的小美，從前年1月至11月，以每隔45日至2個月頻率，帶她上旅館性侵7次。案件曝光後，劉男辯稱並未發現小美有智能障礙，只覺得她講話邏輯有點跳躍，小美是把他當男友對待，但他認為年齡差距太大，曾以收取計程車費方式委婉拒絕。

合議庭調查，檢方曾問小美口交之意？她回說：「就是小朋友吃的口香糖」，且她對性器官名稱、性交、口交等意思，一知半解，又有答非所問情形，小美工作門市的經理也說，小美表達能力不好，領悟能力較遲緩，工作時須反覆陳述或指導，且透過交談可知她與正常人有別。

合議庭也曾詢問小美相關性常識，但她也無法回答，但她對於劉男確是直白地說：「不喜歡他、不是男女朋友」，甚至曾稱劉是「壞人」，加上醫院鑑定認為小美對於拒絕性行為能力較一般人弱，接近不能或不知抗拒程度，斥責劉罔顧小美單純友善予以性侵，犯後卸詞矯飾、未見悔悟；可上訴。