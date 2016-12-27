學蜘蛛人爬陽台抓姦失敗 他竟揍老婆出氣

2016-12-27 17:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市一名王姓男子懷疑妻子劉女外遇，上月底模仿蜘蛛人爬進劉女租屋處陽台，盼能抓姦在床，不料過程中被劉女發現並報警，他惱怒之下出手痛打劉女出氣，事後遭劉女提告家暴傷害罪。台北地檢署今將王男依涉犯傷害及無故侵入住宅罪起訴。

起訴書指出，王男與劉女因感情不睦，上月初決定分居，王男懷疑兩人感情生變是因劉女外遇，上月29日凌晨1時許竟從劉女住處後方防火巷爬進陽台，企圖當場抓姦，不料才剛進到屋內就被劉女發現，劉女隨即打電話通報轄區員警到場處理。

王男對劉女報警大感不悅，氣得出手狠賞劉女一巴掌，接著又扯住劉女頭髮並猛踹其右腳，造成劉女右腳大拇指指甲掀起，劉女事後憤而到台北市警中山分局報案提告；台北地檢署今日偵結，認定王男行為涉犯傷害及無故侵入住宅罪，今予以起訴。