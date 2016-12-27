屏市中正高中操場 驚見襲胸色狼

2016-12-27 18:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市中正國中運動場25日晚上發生色狼襲胸案，歹徒對一名社區年輕女性熊抱襲胸後逃逸，警方已鎖定對象追緝並加強學校安全巡邏，校方也將在校園內加裝照明，讓歹徒無機可趁。

警方調查，25日聖誕節晚上約20時許，一名住在學校附近的年輕女子到學校操場運動，由於當天適逢節日，運動的人數較少，該女子慢跑到司令台附近時突然從後方跑出一名男性歹徒，對她熊抱摸胸，被害女子大聲尖叫，學校的替代役人員及附近民眾聽到叫聲立刻趕到現場救援，歹徒見情況不對從側門逃逸。

中正國中校長涂志宏表示，該校平時很多社區居民來運動，但是晚上20時以後人數就會變少，而運動場因為燈光較暗，讓歹徒有機可趁，學校將在司令台附近加裝燈光，讓歹徒無法再躲藏，以提供民眾安全的運動環境，而且警方也在校園內設立了巡邏箱，將會不定時到校園巡邏。

警方說明，犯案的歹徒當天穿著深色有連身帽的衣服，警方已經調閱附近監視器進行比對，初步已鎖定對象，正在搜集相關的證據，警方也呼籲女性晚上外出最好不要單獨行動，多注意黑暗的地點，避免讓歹徒有機可趁。