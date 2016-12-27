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快訊》虎尾安慶郵局傳槍聲 歹徒持槍行搶未得手逃逸

虎尾安慶郵局傳出槍聲，歹徒持槍欲行搶未得手逃逸。（記者廖淑玲攝）

2016-12-27  17:30

［記者廖淑玲／雲林報導］虎尾安慶郵局下午傳出槍聲，歹徒持槍欲行搶未得手，朝牆壁開了一槍後逃逸無蹤，警方展開天羅地網搜索中。

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