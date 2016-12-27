女賭客澳門輸錢 護照竟被拿去抵債
2016-12-27 17:27
詹姓女子今年10月至澳門威尼斯人酒店賭博，同桌陳姓中國籍賭客表示可以幫她借款港幣4萬7千元，不料借來的錢也都輸光，最後詹女護照、身份證都被陳男拿走做為抵押借款。（美聯社）
〔記者陳慰慈／新北報導〕57歲的詹姓女子今年10月至澳門威尼斯人酒店賭博，因身上帶的現金全都賭輸，同桌陳姓中國籍賭客表示可以幫她借款港幣4萬7千元，但每下一注若贏錢須分20%港幣做為獎金，若輸錢就得償還借款，不料最後借來的錢也都輸光，詹女護照、身份證都被陳男拿走做為抵押借款，事後被依違反護照條例以護照抵充債務送辦，但新北地檢署調查認為，詹女非主動要拿護照抵債，而是被動被要求，且考量其為初犯，今予她不起訴處分。
新北檢開庭時，陳女供稱，借來的錢也賭輸後，陳男要她在台灣的男友先匯部分現金至她的帳戶，讓她還債，但因金額不夠，陳男說要確認身分查看護照、身份證，她信以為真交付，沒想到事後對方卻扣住護照、身份證不還她，她沒辦法返台，只好至澳門辦事處報案申請補發護照。
檢方認為，若陳女一開始有意拿護照抵充賭債，那不需要連身份證都給對方，且如為掩飾犯行，大可向駐外人員佯稱：「護照不小心遺失」，不須自承因積欠賭債，護照被人拿走，本案不排除陳男以查驗身分為由，騙取護照、身份證，認定詹女罪嫌不足不起訴。
據了解，詹女常去澳門威尼斯人酒店賭博，是酒店的VIP客戶，但此事發生後，詹女被外交部函送偵辦，讓詹女羞愧地說：「我身敗名裂了」，以後再也不敢去澳門賭博了。
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