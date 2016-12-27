高雄玉竹商圈民宅火警 濃煙沖天虛驚一場

2016-12-27 17:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區玉竹一街今天下午15時31分發生民宅火警，火勢已在剛剛4點多撲滅，無人傷亡，虛驚一場。

這場民宅火警因地處鬧區商圈，濃煙沖天，屋主緊急逃避，鄰居也紛紛走避，所幸，消防局陳局長親自坐鎮指揮，共派24車57人搶救中，僅火場一棟2樓木造建築物受損，無人受困傷亡。初步了解，屋主表示疑似電線走火，但確切起火原因與財損，警消調查中。