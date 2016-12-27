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王浩宇尋求保護 報警稱：恐被丟「汽油彈」

2016-12-27  17:25

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店爆發郭姓女子命案，永平工商校董朱仁才之子朱家龍，涉嫌訂房間開毒品性愛派對，更被爆出曾拍「土豪哥娶東吳正妹」的炫富影片，引發社會批判。桃園市議員王浩宇也爆料，朱家龍之所以擁有龐大錢財，就是靠朱仁才給學校制服訂定萬元左右的不合理高價，讓他在26日遭到朱仁才提告誹謗，今天再傳被威脅丟汽油彈。

根據《蘋果日報》報導，王浩宇今天到警局尋求保護，稱接獲情資，「可能會有人來我的服務處丟汽油彈」。他還表示，「我剛踢爆永平工商制服非常貴的時候，就其實連續3天遭人跟蹤，然後故意出現。」

對於遭朱仁才大動作提告，王浩宇則表示，「身為一個議員，去幫助選民、幫助弱勢家庭爭取權益，是我的天職，如果要提告，我非常樂意的接受。」

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  • 王浩宇今天報警尋求保護，稱獲報有人要去他服務處丟汽油彈。（圖擷取自王浩宇臉書）

    王浩宇今天報警尋求保護，稱獲報有人要去他服務處丟汽油彈。（圖擷取自王浩宇臉書）

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標題：王浩宇尋求保護 報警稱：恐被丟「汽油彈」


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