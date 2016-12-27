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與有夫之婦歐洲10日遊 情夫判賠40萬

2016-12-27  16:52

〔記者黃捷／台北報導〕王姓男子明知林姓女子是有夫之婦，還多次與她「開房間」，甚至一起歐洲10日遊。林女丈夫得知林女出軌，精神崩潰，罹患重度憂鬱症，對王男提起侵權行為損害賠償訴訟，求償100萬，士林地方法院認為金額過高，酌減至40萬。

士林地院開庭時，林女承認通姦，並有與王男對話紀錄及簡訊佐證，林夫則稱，知道妻子出軌後，罹患重度憂鬱症，非常痛苦，王男始終未到庭。

法官認為，王男明知林女是別人的配偶，還故意和她交往、相姦，足以動搖林女的婚姻關係，侵害林夫配偶身分法益，但他近3年所得僅數萬元至數十萬元，反觀林夫名下有數百萬元投資、汽車等財產，請求100萬元賠償過高，酌減至40萬。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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