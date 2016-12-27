毒品加草莓粉添耶誕氣氛 俏女警進門驚見毒趴
2016-12-27 16:47
警方起出大量毒品，還有耶誕獨家配方草莓粉。（記者王宣晴攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重厚德派出所警員許芷寧、駱勇丞在平安夜當晚破獲毒品派對，正在旅館房間內布置包裝毒咖啡包的21歲黃姓嫌犯因與友人在房內抽K菸，濃重K味讓行蹤曝光，黃嫌被逮後還仔細說出特別配方，在毒咖啡包內另外加入草莓粉，增添聖誕氣氛。
23歲的警員許芷寧外型清秀，個性活潑，警專29期畢業，從警已滿4年，當天下午5時許獲報三重龍門路的旅館房間傳出濃重K味，與學長駱勇丞前往查緝，黃嫌前來應門時，眼尖從門口看到房內桌上擺放大量夾鏈袋，還有奇怪藥丸跟粉末，進屋起出大量毒品。
警方調查，家住五股的黃嫌有多項前科，當天下午入住旅館，供稱與一名綽號鳳梨的友人一同抽K菸，濃重K味讓他們行蹤曝光，隨後友人離去，獨留黃嫌布置派對會場及處理毒品。
警方當場起出33顆一粒眠、89顆不明藥丸、23公克的毒品原料以及4包已包裝好的毒咖啡包，另還有磅秤及封口機，黃嫌坦承意圖以每包200元販賣毒咖啡包，訊後依毒品罪嫌將他移送法辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
警方起出大量毒品，還有耶誕獨家配方草莓粉。（記者王宣晴攝）
警方起出大量毒品。（記者王宣晴攝）
女警許芷寧眼尖看到旅館房內桌上有大量夾鏈袋及奇怪粉末，破獲耶誕毒趴。（記者王宣晴攝）
女警許芷寧（右）長相清秀，日前破獲耶誕毒趴。（記者王宣晴翻攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 婦聯會遲不提供財報 葉俊榮：不排除解散
- 明年有線電視收費 每月維持520元
- 遵醫囑用類固醇 不怕月亮臉
- 美女教師跟團遊印度 竟遭導遊、飯店員工5人輪姦
- （影音）寇家瑞認愛等結婚 獲老爸寇世勳認證
- 《國際現場》日Denso投入AI車用系統研發
- 都會旅行實用優雅 包辦一切
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 南部空氣品質不佳 上午9點高雄6測站紅成一片
- 身障朋友環島之旅 收集999個祝福為台灣祈福
- 費南度．阿拉巴爾／詩人的得獎名單 － 寫在2016年諾貝爾文學獎揭曉之後
- 代課教師暑假上班 縣府：應支日薪
- 時代已過去需改革 馬英九：18趴是歷史產物
- 屏東「福利農田」 療癒街友的心
- 小啟：
- 澳洲中部罕見暴雨 艾爾斯岩驚現「瀑布」奇景
- 1周內兩度送醫！ 過勞負評雙高壓擊垮金裕貞
- 鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭
- 還地變荒地 坐等身價大漲
- 「肉圓生」育博士兒 請師吃5年
- 內蒙古驚現罕見「日柱」 色彩繽紛點綴夜空
- 裘德洛在女友愛女面前溜冰耍帥 險摔跤糗翻天
- 香蕉創天價！嘉義盤價每公斤103元還買不到
- 4 in Love人母行列只缺1 楊丞琳被粉絲催生
- 連7年攻頂金針山 大王國小畢業生大挑戰
- 劉亞仁因傷被保留兵役等級 無法馬上入伍當兵
- 烏魚子僅4兩 學者：暖冬營養不足
- 木瓜量少飆漲 木瓜牛奶也停賣
- 苗栗明年有線電視收視費 維持560元
- 北京掃黃揪出CEO愛店 商界大老傳被捕
- 《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲
- 歐巴馬稱自己能選贏川普 川普霸氣回應
- 八三夭團長閃婚 阿璞對豆花妹說...
- 來四湖箔子寮 看今年最後夕照
- 台大希望入學放榜 清寒優秀生想回饋弱勢家庭
- 外交剃光頭還不夠 中官媒嗆：「中華台北」也不許用
- 人氣海獅揮毫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：毒品加草莓粉添耶誕氣氛 俏女警進門驚見毒趴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分