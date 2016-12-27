毒品加草莓粉添耶誕氣氛 俏女警進門驚見毒趴

警方起出大量毒品，還有耶誕獨家配方草莓粉。（記者王宣晴攝）

2016-12-27 16:47

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重厚德派出所警員許芷寧、駱勇丞在平安夜當晚破獲毒品派對，正在旅館房間內布置包裝毒咖啡包的21歲黃姓嫌犯因與友人在房內抽K菸，濃重K味讓行蹤曝光，黃嫌被逮後還仔細說出特別配方，在毒咖啡包內另外加入草莓粉，增添聖誕氣氛。

23歲的警員許芷寧外型清秀，個性活潑，警專29期畢業，從警已滿4年，當天下午5時許獲報三重龍門路的旅館房間傳出濃重K味，與學長駱勇丞前往查緝，黃嫌前來應門時，眼尖從門口看到房內桌上擺放大量夾鏈袋，還有奇怪藥丸跟粉末，進屋起出大量毒品。

警方調查，家住五股的黃嫌有多項前科，當天下午入住旅館，供稱與一名綽號鳳梨的友人一同抽K菸，濃重K味讓他們行蹤曝光，隨後友人離去，獨留黃嫌布置派對會場及處理毒品。

警方當場起出33顆一粒眠、89顆不明藥丸、23公克的毒品原料以及4包已包裝好的毒咖啡包，另還有磅秤及封口機，黃嫌坦承意圖以每包200元販賣毒咖啡包，訊後依毒品罪嫌將他移送法辦。

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警方起出大量毒品，還有耶誕獨家配方草莓粉。（記者王宣晴攝）

警方起出大量毒品。（記者王宣晴攝）

女警許芷寧眼尖看到旅館房內桌上有大量夾鏈袋及奇怪粉末，破獲耶誕毒趴。（記者王宣晴攝）