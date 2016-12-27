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逃逸越籍女工懷淘金夢 砸錢冒險渡台又被查獲

一名24歲越南籍阮姓女子花美金2000元，從中國冒險偷渡來台；沒想到，今天凌晨因為在小吃店唱歌被人檢舉妨害安寧，又被警方查獲。（記者廖雪茹翻攝）

2016-12-27  17:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名24歲越南籍阮姓女子，因逃逸而被遣送出境後，因為對台灣抱著「淘金夢」，花美金2000元（約台幣64000元），從中國冒著生命危險偷渡來台；沒想到，今天凌晨她與同鄉在小吃店唱歌狂歡，被人檢舉妨害安寧，又被警方查獲，全案依《入出國及移民法》移送新竹地檢署偵辦。

竹北警分局表示，新工派出所所長吳榮財等人今天凌晨1點許獲報，湖口鄉光復東路一處小吃店有人大聲唱歌喧嘩，擾人清夢，警方到場處理時，發現有3名女外勞眼神慌張，並誆稱身份證件放在住處忘了帶，但在員警追問下，發現3女都是越南籍的逃逸移工，依法帶回偵辦。

吳榮財逐一過濾發現，其中一名阮女竟為「幽靈人口」身分，清查入出境資料得知，阮女合法來台後逃逸，2月間曾被竹北分局查獲，3月由移民署遣送出境，並通報列管不能再入境台灣。

但阮女向警方供稱，被遣送回越南後，仍想到台灣賺錢，因此想盡辦法，由越南到中國某個不知名港口，以美金2000元代價，在本月7日搭上一艘鐵殼船，歷經3天航程抵台外海，再利用夜黑風高、距離岸邊約100公尺處，直接跳船搶灘游泳上岸，之後四處應徵工作賺取生活費；沒想到，還沒賺回偷渡費用，就被警方查獲。

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相關關鍵字： 偷渡 偷渡客 入出國及移民法 越南女
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