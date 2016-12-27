渣打銀行強盜未遂案 嫌犯黃國強被訴

2016-12-27 16:30

〔記者謝君臨／台北報導〕渣打國際商業銀行台北復興分行7日發生強盜未遂案，警方逮獲於港式餐廳工作的嫌犯黃國強，黃嫌因職棒簽賭積欠地下錢莊、銀行百萬元債務，所以預謀計畫行搶；台北地檢署調查後，今依強盜未遂等罪起訴黃國強。

檢警調查，49歲黃嫌已婚、育有一子，在北市長春路的餐廳擔任外場工作，月薪5萬5千元，但因嗜好國外職棒簽賭，在越賭越輸的情況下，近年積欠百萬元債務。

檢警發現，黃嫌曾因債務問題，向渣打銀行復興分行申請信用貸款，對銀行內部情況熟悉，5日先在民生東路竊得贓車，7日下午3時便利用餐廳午休時段，「趁空」騎贓車前往復興北路上的渣打銀行，準備作案。

但黃嫌搶劫時，因行員及時按下警鈴，現場警鈴聲大作，他驚慌奪門逃逸，隨後將贓車棄置大直明水路，換車騎回餐廳，準備晚上的餐飲工作項目。

警方發現黃嫌作案未遂後又趕回餐廳上班，企圖營造不在場證明，埋伏等待深夜餐廳工作結束，才現身逮人，移送北檢偵辦，檢方則依涉犯強盜重罪，有再犯之虞、疑有共犯為由，向法院聲押禁見。