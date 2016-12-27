高雄市玉竹商圈火警 警消搶救中
2016-12-27 16:13
高雄市新興區玉竹一街傳出住宅火警，濃煙密布。（記者黃建華攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區玉竹一街今天下午3點多傳出住宅火警，濃煙密布，高雄市消防局獲報，動員新興、前金、苓雅分隊共10車28人前往搶救中，是否有人員受困火場，有待警消進一步釐清。
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