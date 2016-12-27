假綁票真詐騙 受害人：為何用對子女的愛欺騙

2016-12-27 15:59

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和警分局日前鎖定由竹聯幫成員25歲男子范振唐為首的詐騙集團，昨於桃園將10人一網打盡，其中就多達7名未成年，警方也追回近60萬贓款，受騙的蔡姓民眾兒子滿懷感恩領回錢，並痛斥:：「為什麼要利用父女對子女的愛來做欺騙！」

受騙的66歲蔡老先生，因兒子都在台北工作，自己獨居高雄，昨接到詐騙集團電話，「你二兒子現在在我手裡」，並假扮二兒子聲音呼救，蔡翁一時心急，又連絡不上二兒子，只好與歹徒相約在銀行外的路口交付贖金，直到後來連繫上兒子，才驚覺受騙。

所幸警方於昨日將詐騙集團一網打盡，蔡翁的45萬也平安歸來，蔡翁由大兒子陪同，特地北上領回現金，蔡翁兒子雙手緊握45萬元現鈔，哽咽表示：「詐騙集團利用父母對子女的關心，一慌張就相信了，就算家境不好也盡量籌錢。」，也相當感慨，詐騙集團怎麼沒用同理心想想，都不擔心會有輪迴報應嗎？

永和警分局長葉爾煙一一將查獲的贓款還給被害人，並呼籲民眾若是接到不明來電，請切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並配合警方逮捕犯嫌，共同打擊犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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