南港高工男學生墜樓 命危送醫

2016-12-27 15:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港高工1名16歲建築科一年級男學生，下午2時51分，不明原因從校內敬業樓墜落1樓，當場沒有呼吸心跳，目前救護車已將他送往內湖三總急救，警方正到場釐清事發經過。