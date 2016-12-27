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南港高工男學生墜樓 命危送醫

2016-12-27  15:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港高工1名16歲建築科一年級男學生，下午2時51分，不明原因從校內敬業樓墜落1樓，當場沒有呼吸心跳，目前救護車已將他送往內湖三總急救，警方正到場釐清事發經過。

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  • 台北市南港高工下午發生學生墜樓命危案件。（資料照）

    台北市南港高工下午發生學生墜樓命危案件。（資料照）

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