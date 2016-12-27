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詐騙賺飽吸笑氣 20歲少年仔靠助行器代步

2016-12-27  15:50

〔記者陳薏云／新北報導〕破獲大型詐騙集團！新北市永和警分局日前鎖定由竹聯幫成員25歲男子范振唐為首的詐騙集團，經過長期調查，昨於桃園將10人一網打盡，其中更有20歲徐姓幹部，將詐騙所得都拿去買笑氣吸食，造成腿部神經退化，到警局時還必須像老人拄著助步器。該集團詐騙總所得高達2千餘萬，共有33人受騙，警方昨日追回近60萬詐騙款項，被害人接獲通知，淚眼婆娑前來警局領錢道謝。

警方調查，范嫌為桃園區竹聯幫分子，有組織犯罪前科，利用網咖、校園等青少年群聚特性，吸收多名少年從事詐騙取款車手工作，並「假綁票，真詐騙」手法進行詐騙，三個月間約有33名受害人，其中一名退休老師，陸續被騙了1660萬；更有高學歷國家中山科學研究院的受害者受騙近45萬，被害人接獲通知後趕赴警局，互相討論被詐騙的經過，更痛斥「根本是用人性弱點在騙人！」

警方循線追查，范嫌昨指揮3名車手南下至高雄向3名被害人收取詐騙金，其中一名婦人，以為兒子真的被綁架，還帶著兩張提款卡以及大量金飾前往赴約。警方調查發現，該集團作行事謹慎，以死轉手方式，要車手將贓款及金飾藏在超商廁所垃圾桶下方，再由幹部至廁所收取贓款。

3名車手完事北上，以高鐵、台鐵及客運轉換搭乘，所幸警方掌握行蹤，最後於客運桃園站將3名車手一網打盡，其餘警力則前往詐騙集團機房將車手、幹部全部逮獲。

警方逮捕的10名范嫌中，有7名未成年，年紀最小才15歲，曾擔任車手的20歲徐男因表現良好，被提拔為幹部，卻因吸食笑氣成癮，導致末梢神經及脊髓病變，手麻、腳麻無力走路，就連移送時都必須拄著助步氣才能行走，警方訊後也將10名犯嫌依詐欺罪移送。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 徐嫌將詐騙所得拿去購買笑氣吸食，造成腿部麻痺，需靠助步器行走。（記者陳薏云攝）

    徐嫌將詐騙所得拿去購買笑氣吸食，造成腿部麻痺，需靠助步器行走。（記者陳薏云攝）

  • 詐騙集團於超商廁所進行死轉手交付贓款。（記者陳薏云翻攝）

    詐騙集團於超商廁所進行死轉手交付贓款。（記者陳薏云翻攝）

  • 詐騙集團於超商廁所進行死轉手交付贓款。（記者陳薏云翻攝）

    詐騙集團於超商廁所進行死轉手交付贓款。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方於客運站逮人。（記者陳薏云翻攝）

    警方於客運站逮人。（記者陳薏云翻攝）

  • 警方追回60萬贓款及金飾。（記者陳薏云攝）

    警方追回60萬贓款及金飾。（記者陳薏云攝）

  • 范姓主嫌。（記者陳薏云攝）

    范姓主嫌。（記者陳薏云攝）

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