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雲林警局配發現場保全帷幕 屍體免日曬雨淋

縣警局配發現場保全帷幕維，死者大體免日曬雨淋。（記者詹士弘攝）

2016-12-27  15:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣警察局為避免維護意外或刑案遺體遭日曬雨淋，全縣各警分局配發現場保全帷幕，共購進26套，操作容易，能在3秒內開啟，方便收納，員警到命案現場第一時間可立即使用，不但可保全屍體跡證完整，也可避免遺體曝露在公共場合，以尊重生命，讓逝者安息，家屬安心。

縣警局表示，102年就曾購置「事故處理現場帷幕」，有結構穩定、棚頂有掀蓋，可方便採證的功能，但因重量較重，且需2到3人才能裝設或拆解，組裝時間約10到15分鐘，較適合現場屍體勘驗使用，新購「現場保全帷幕維」重量輕，可單警操作，使用較為便利。

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  • 縣警局配發現場保全帷幕，死者大體可免日曬雨淋。（記者詹士弘攝）

    縣警局配發現場保全帷幕，死者大體可免日曬雨淋。（記者詹士弘攝）

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