自焚書商爭議多 曾跳票千萬波及上百家出版社

經營失敗的書商陳敬煌今天拒絕點交，在承租的屋內以去漬油點燃書籍縱火，消防破門後被逮回偵訊。（記者吳仁捷翻攝）

2016-12-27 15:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕63歲從事出版業的陳敬煌，今天因不滿新北地院強制點交他的租屋處，竟反鎖屋內引火自焚，又因不堪濃煙，在消防破門後衝出被逮；據了解，陳嫌擁有多間出版社，但陸續倒閉，警方查出，陳嫌曾在102年低價標得新北市圖書館的採購權，卻因不堪損失跳票，陳敬煌以顧問身分，發函給上百書商「還款協商」，造成書商損失上千萬。

此外，陳嫌早年也曾引進成人性議題書籍，被台北市列為禁書，陳嫌提出國賠等訴訟，法院判決台北市新聞處賠償陳嫌221萬。

陳敬煌被逮後辯稱，他從事圖書經銷業，旗下曾擁有多間出版社，近年因景氣不好，加上出版社寒冬，公司面臨倒閉危機，他承租的這處1樓因交不出房租，房東提出返還房屋訴訟，但陳嫌認為自己仍擁有承租權，且法院仍在審理中，因此拒絕配合點交。

據透露，由陳敬煌掛名顧問的某家圖書經銷公司，實際上由他運作，102年以低價首度搶得新北市圖書館採購權，卻因為得標金額太低，導致下游出版商因利潤太低不願供貨，因此於102年4月間跳票，上百間出版社受到波及，跳票金額高達上千萬。

警方說，陳嫌也曾在80年代引進成人的性議題書籍，但因當時社會風氣仍未開放，遭台北市新聞處認定妨礙風化，列為禁書，陳姓書商提出行政訴訟及國家賠償，經大法官釋憲，法院最後判決台北市新聞處應賠償陳姓書商221萬元。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980