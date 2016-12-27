疑不熟陽明山路況 夜遊騎士摔山溝

陳姓騎士爬上路面後，救護人員檢查傷勢。（記者陳恩惠翻攝）

2016-12-27 14:47

［記者陳恩惠／台北報導］台北市陽明山區，今天凌晨發生一起夜遊騎士，疑似不熟路況，擦撞護欄後，意外摔落山溝的交通事故，消防局據報，立刻出動多名救難救護人員前往，在北市仰德大道三段巷內，找到摔落2公尺高的水溝的陳姓騎士，以及為了救他同樣受困溝中的友人，所幸陳姓騎士意識清楚，僅雙腿擦傷送醫。

北市消防局119勤務中心，今天凌晨12時20分據報，有2名年約20歲左右的男子，墜落北市仰德大道3段106巷內一處2公尺高水溝內，由於邊坡溼滑，2人受困水溝內，消防局救難救護人員據報，在8分鐘內抵達，立刻架設長梯協助脫困。

消防局說，21歲陳姓男子和2名友人分乘2部機車，友人共乘，陳男則一前一後跟車上陽明山夜遊，行經該路段時，陳男疑因路況不熟，意外擦撞路邊護欄，機車車體破裂，碎片散落一地，陳男重心不穩，當場滑落約2公尺深的水溝內，雙腿擦傷。

消防局說，由於水溝壁溼滑、攀爬不易，陳的友人冒險跳下協助，沒想到2人一塊爬不上來，最後只好向119求救，所幸在救難人員架梯協助下，先後爬上路面，並將受傷的陳男送陽明醫院包紮。