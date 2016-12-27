你有摸都會驗出來！運將猥褻短褲辣妹心虛洗手

2016-12-27 14:47

〔記者王定傳／新北報導〕熱褲辣妹小美（化名）去年9月搭計程車到中和找朋友，拿平板電腦給60歲計程車運將吳楚光報路，吳卻趁歸還時，左手控制方向盤，側身右手伸進她熱褲內，強拉內褲；辣妹友人得知後嗆吳：「你有摸她，都會驗出來」不料吳竟立即倒礦泉水洗手，事後仍驗出手上有小美的DNA；新北地院依加重強制猥褻罪判他3年2月徒刑。

去年9月23日，小美在永和民生路與四維路搭上吳男的計程車，準備前往中和尋找朋友，她先拿起平板電腦撥打電話給好友，詢問地址，接著再從後座中間座位，把平板電腦遞給運將，由好友告知他地址。

不料，吳男卻趁歸還時，竟左手控制方向盤，側身把右手伸入小美的牛仔短褲內，強拉內褲，小美嚇到花容失色，不敢阻止，直到車子開到好友住處樓下，吳男竟沒停車，反將車輛迴轉疾駛，小美起身拉扯方向盤，大聲斥責，吳才停車。

吳男辯稱，不小心碰觸到小美大腿內側，沒有拉內褲；不過，小美的好友證稱，他發現小美內褲被拉下，當時他還警告司機：「不要不承認，你有摸她，都會驗出來」，吳聽聞後，立即打開車門拿礦泉水洗手。

警方趕抵後也發現地上有一灘水，對此，吳原本解釋是怕口氣不好，警察來不禮貌，才漱口吐在地上，沒有洗手，審理時改口說是吃藥造成，至於右手有小美DNA是拿平板電腦時接觸所致。合議庭不採信其辯詞，依利用駕駛供不特定人運輸交通工具之機會犯強制猥褻罪，判刑3年2月，可上訴。