你有摸都會驗出來！運將猥褻短褲辣妹心虛洗手
2016-12-27 14:47
〔記者王定傳／新北報導〕熱褲辣妹小美（化名）去年9月搭計程車到中和找朋友，拿平板電腦給60歲計程車運將吳楚光報路，吳卻趁歸還時，左手控制方向盤，側身右手伸進她熱褲內，強拉內褲；辣妹友人得知後嗆吳：「你有摸她，都會驗出來」不料吳竟立即倒礦泉水洗手，事後仍驗出手上有小美的DNA；新北地院依加重強制猥褻罪判他3年2月徒刑。
去年9月23日，小美在永和民生路與四維路搭上吳男的計程車，準備前往中和尋找朋友，她先拿起平板電腦撥打電話給好友，詢問地址，接著再從後座中間座位，把平板電腦遞給運將，由好友告知他地址。
不料，吳男卻趁歸還時，竟左手控制方向盤，側身把右手伸入小美的牛仔短褲內，強拉內褲，小美嚇到花容失色，不敢阻止，直到車子開到好友住處樓下，吳男竟沒停車，反將車輛迴轉疾駛，小美起身拉扯方向盤，大聲斥責，吳才停車。
吳男辯稱，不小心碰觸到小美大腿內側，沒有拉內褲；不過，小美的好友證稱，他發現小美內褲被拉下，當時他還警告司機：「不要不承認，你有摸她，都會驗出來」，吳聽聞後，立即打開車門拿礦泉水洗手。
警方趕抵後也發現地上有一灘水，對此，吳原本解釋是怕口氣不好，警察來不禮貌，才漱口吐在地上，沒有洗手，審理時改口說是吃藥造成，至於右手有小美DNA是拿平板電腦時接觸所致。合議庭不採信其辯詞，依利用駕駛供不特定人運輸交通工具之機會犯強制猥褻罪，判刑3年2月，可上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 強制猥褻
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- Gucci花卉爭艷 繽紛迎新年─刺繡工藝時尚字彙 亮片水鑽奢華感官
- 《國際現場》日Denso投入AI車用系統研發
- 獨居長者逛賣場 人瑞開心辦年貨
- 菇類新綠金 鳳試所研發活力飲
- （影音）情何以堪！比爾賈送徐佳瑩的生日禮竟是...
- 厄文「絕殺」勇士 最嗨耶誕大戰
- 農委會主委訪農友 籲多種雜糧
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- F奶女模PO手遮三角地帶床照 被推爆後竟秒刪文
- 「校長為學生扮納粹辭職」 變裝事件登BBC首頁
- 安成生技登錄興櫃 參考價82元
- NBA》林書豪因傷退場17分 老將佛伊絕殺三分射下黃蜂
- 新光三越A11改裝 1F迸發少女心
- 罐頭遊具out！ 碧湖公園「木造海盜船」開fun
- 自由廣場》台聖斷交主使者
- 出賣成宮寬貴吸毒的密友A 被鍵盤柯南起底是混血男模！
- 蔣萬安勝訴 潘：對司法感到失望
- 跨越中山路及新府路 新板特區遠百空橋動工 107年完工
- 抗天災 釋迦收入保險明年試辦 農民負擔保費近半
- 2016最後一抹夕陽 就在西子灣
- 這間超商太萬能！提供「新娘休息室」網友讚貼心
- 耶誕夜豪哥喊寂寞…一個人晚餐
- 潮州春節市集攤位 卡位戰開搶
- 后的男人壓力大 錦榮「菜中文」被曲解超受傷
- 哺乳室體貼媽咪 高榮、文藻科大獲獎
- 藥頭超商交貨 把便衣警當買家
- 糖協新董座非台糖人 引不滿
- 彰濱線西區蓋焚化廠 議員：拒收毒物
- 炎亞綸慶婚平修法過頭關 啾咪打臉反同鄉民
- 刪減31.53億 明年歲出預算1563億
- 坪林、深坑公共托老中心開幕
- 北農人事案 柯怨農委會 打不過張榮味就跑
- 學生扮納粹有真相！立委提證據
- 各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
- 喬治麥可匿名行善曝光 捐百萬助陌生人還債
- 巴西足球隊空難鑑定出爐 人為疏失造成
- 修約箝制北農 北市市場處擬一果租約改半年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：你有摸都會驗出來！運將猥褻短褲辣妹心虛洗手
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分