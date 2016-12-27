疑因病、官司走絕路 南投一家上吊釀悲劇
2016-12-27 14:52
南投市發生一家三口上吊自殺悲劇，檢察官到場相驗。（記者劉濱銓攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市發生一家三口上吊自殺悲劇，當地里長表示，發生憾事的曹家3人都有憂鬱症等身心疾病，且過去10年就有2次尋短紀錄，此次恐因疾病纏身，加上曹子涉及詐欺案即將開庭，一家3口難以承受打擊，才會選擇走上絕路。
當地福興里長穆仁國表示，本月23日才將南投市愛心會的冬令救濟傳單發給曹家，提醒他們屆時要去領取救濟金與物資，沒想到才過幾天竟傳出全家上吊的悲劇。
他說，曹父領有身心障礙手冊，一家就靠8000多元的低收補助度日，平時曹家也會做家庭手工補貼家計，惟家境清寒，僅能勉強度日。
上個月曹子涉及詐欺案被逮，因案被羈押1個月，近日才交保獲釋，由於曹家3人都久病纏身，恐因承受不住巨大的官司壓力，全家頓時陷入愁雲慘霧，才會一時想不開上吊輕生。
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