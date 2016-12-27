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醉男不滿被吠 長棍綁刀刺傷德國狼犬

2016-12-27  14:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕36歲廖姓男子昨晨酒後行經台北市南港玉成街1戶民宅，因被狗吠一時氣憤，竟持長棍綁刀，兩度刺傷德國狼犬，飼主發現報案，警方調閱監視器，兩個小時內就逮人，詢後依違反動物保護法及毀損罪送辦。

台北市南港警分局玉成派出所昨日下午2時50分接獲動保處來電，稱在玉成街一帶，有狼狗遭不明人士刺傷虐待案，警方聯繫飼主並調閱監視器，發現該男分別於清晨7時13分及7時28分，兩度在飼主家門前，以持長棍綁短刀方式，刺傷該飼主養的德國狼犬。

警方動員警力在玉成街一帶沿線追查，下午4時30分在八德路一帶逮人，廖男承認酒後心情不佳犯案，也願向飼主道歉，狼狗送醫包紮後暫無生命危險，警詢後依動保法第25條及飼主提告毀損罪嫌將廖男送辦。

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  • 廖男酒後不滿狼狗對著他叫，涉嫌用棍綁刀刺狗。（照片經變色處理。記者姚岳宏翻攝）

    廖男酒後不滿狼狗對著他叫，涉嫌用棍綁刀刺狗。（照片經變色處理。記者姚岳宏翻攝）

  • 遭刺的狼狗經送醫後，暫無生命危險。（記者姚岳宏翻攝）

    遭刺的狼狗經送醫後，暫無生命危險。（記者姚岳宏翻攝）

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相關關鍵字： 動保法 毀損罪 虐待動物 酒醉
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