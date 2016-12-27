兒子涉酒駕 前綠委張清芳：起床上班前才知道

2016-12-27 14:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕民進黨籍前立委張清芳的兒子張定瑋涉嫌酒駕，還在路上睡著，酒測數值達每公升0.67毫克，被依酒駕送辦，所幸沒釀成意外；張清芳對兒子酒駕，透露起床上班前才知道，他早要兒子拿下過期的立法院停車證，也不幫兒子補辦。

張清芳說，他作息很正常，直到今天早上出門，才知道兒子沒回來，隨後驚覺兒子酒駕，因電話不通，無法聯繫上兒子，他說，知道這張立法院停車證已過期，他早就要兒子拿下來，也不幫他補辦，透露兒子酒駕是與外資投信應酬，以後會再約制兒子不再酒駕。

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