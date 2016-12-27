撿到無記名儲值卡消費 卡意外燒毀仍被查獲

2016-12-27 13:45

［記者楊政郡／台中報導］台中市一江姓女子撿到一張超商發行的無記名儲值卡，以為無記名發行儲值卡，抱著僥倖心態，應該無法追查且持有人不會報警，涉嫌持卡消費1491元，後來冬至拜拜，卡片掉進金爐燒掉了，還是被查到且查出交易紀錄，訊問後依侵占罪函送法辦。

一分局民權所12月初，接獲林女報案指她的無記名儲值卡（超商發行）遺失，裡面的錢不多，看能不能找回來。警方發現被害人林女使用APP綁定該卡，平常可以查詢餘額，非常方便，而這次遺失事件，也因為她有下載超商提供APP服務，可以延消費記錄，順利查出江女。

約談江女到案後，她坦承是在某超商外的人行道撿到該儲值卡，沒想抱抱著試試看的心理，拿去其他超商消費，竟然可以順利刷卡，總計消費1491元，但卡片在冬至拜拜那天，燒金紙時掉進金爐，燒得剩下晶片就丟了。

員警指出，銀行或卡片公司發行的各式儲值、消費卡，不論是記名或不記名，均會留下交易紀錄，且還有電子發票整合服務，民眾千萬外不要以為「無記名」就查不出來，心存僥倖。

也呼籲持卡人應善用發卡公司提供的卡片記名服務（發卡公司內部有記名），或是下載發卡公司提供的APP綁定卡片，如不慎遺失可立即辦理掛失，直接申請補發，舊卡直接鎖卡，能迅速恢復正常使用，減少損失。