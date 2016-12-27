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強拍裸照又性侵 恐怖情人遭判刑

2016-12-27  13:38

〔記者王駿杰／新竹報導〕恐怖情人！新竹一名22歲戴姓男子，疑與女友感情生變，去年聖誕節他趁女友回家時溜進屋內，兩人發生口角，女友嚇得大哭，戴男竟拿起水果刀要她閉嘴，又強行褪去女友衣物「嘿咻」，事後還拍裸照威脅不得張揚，女友強忍提告，但法官發現她全程未受傷，證實戴男未施暴力且頗具悔意，依強制性交罪判刑2年，緩刑5年。

經查，戴男與女友交往約3、4年，去年底與女友感情不睦，聖誕節當天他見女友返回住處，上前攀談未果，便利用女友開啟居所大門時進入屋內，兩人發生口角，女友被嚇哭。

未料，戴男竟到客廳拿水果刀緊鄰女友頸部2、3秒，之後又強脫女友全身衣物，不顧對方尖叫強行「嘿咻」，事後還趁女友不注意，拿女友手機偷拍裸照，將照片傳到自己手機後，逼對方不得張揚，女友只好在妹妹陪同下買事後避孕藥，驗傷提告，戴男被依強制性交罪提起公訴。

不過和議題法官審理時，根據戴男女友的驗傷診斷證明書，並未記載曾受傷，且女友做筆錄時也曾向女警陳述未被暴力毆打，加上戴男無前科，表現出明顯悔意，且將裸照刪除，雙方也有意和解，審酌判緩刑5年，付保護管束，恐嚇危安罪判刑3月，得易科罰金9萬元。

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  • 戴姓男子疑與女友感情生變，去年聖誕節他趁女友回家時溜進屋內，兩人發生口角，女友嚇得大哭，戴男竟拿起水果刀要她閉嘴，又強行褪去女友衣物「嘿咻」，事後還拍裸照威脅不得張揚，女友強忍提告。（情境照）

    戴姓男子疑與女友感情生變，去年聖誕節他趁女友回家時溜進屋內，兩人發生口角，女友嚇得大哭，戴男竟拿起水果刀要她閉嘴，又強行褪去女友衣物「嘿咻」，事後還拍裸照威脅不得張揚，女友強忍提告。（情境照）

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