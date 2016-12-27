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男子闖診間棒打醫師被起訴 教唆主嫌仍是謎

2016-12-27  13:48

〔記者黃捷／台北報導〕28歲男子張俊彥今年8月24日上午，持鐵棍直闖北市新光醫院診間，痛毆正在看診的內分泌糖尿病科主任黃中研，警方獲報循線逮捕張男，但他聲稱是聽從綽號「阿興」的男子行動，檢警至今仍無法釐清犯案動機，也查不出「阿興」身分。士林地檢署今日偵結，依醫療法起訴張男。

起訴指出，黃男8月24日上午在門診大樓地下一樓91門診間看診，張男突然闖入，取出藏在右手袖子內2、30公分長的銀色鐵棍，就朝黃男猛打，造成黃男左上臂、左掌擦傷，右大腿紅腫，嚇壞現場醫病人員，當時病患家屬試圖追捕，但還是被張男跑掉。

警方調閱監視器，發現張男鐵棍是在醫院停車場內撿的，進入診間打人後，隨即逃出醫院，搭計程車離開；黃男也表示，與張男從未見過面，被打得莫名其妙。

張男落網後供稱，他在台中網咖認識「阿興」，「阿興」問他「有錢賺要不要？」協議以上萬元的價碼，請他幫忙教訓黃男，他先拿了5000元定金，隨即北上犯案，事成後「阿興」卻失聯，其他的錢也沒拿到。

檢察官表示，張男在醫事人員執行醫療業務時施強暴脅迫，違反醫療法，黃男也對張男提告傷害，依2條罪嫌起訴，但主嫌「阿興」仍未落網，無法釐清犯案動機。

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  • 28歲男子張俊彥（圖中穿白色外套者）毆打新光醫院醫師後，從醫院逃逸的畫面。（新光醫院提供）

    28歲男子張俊彥（圖中穿白色外套者）毆打新光醫院醫師後，從醫院逃逸的畫面。（新光醫院提供）

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