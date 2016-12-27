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海巡水上救生訓練 2人險遭大浪吞

2016-12-27  12:56

〔記者陳賢義／台東報導〕海巡署東部巡防局岸巡81大隊今在台東海濱公園海域舉辦水上救生訓練，因海象不佳，一陣大浪襲來，2官兵被捲拖至離岸約200公尺外海，載浮載沉險象環生，81大隊立即出動巡防艇救援，平安獲救。

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  • 岸巡81大隊水上救生訓練，2人被大浪襲捲，平安獲救。（記者陳賢義翻攝）

    岸巡81大隊水上救生訓練，2人被大浪襲捲，平安獲救。（記者陳賢義翻攝）

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