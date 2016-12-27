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囂張！警察面前違規停車 2把90手槍曝露

林男無視警車，公然違規停車，囂張之舉害得朋友的槍彈曝光。（記者張瑞楨翻攝）

2016-12-27  12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子深夜載著3名朋友，從彰化市驅車到台中市西屯區吃宵夜，林男無視警車，公然在警察面前違規停車，員警勸導時，驚見乘客楊姓男子把改造手槍偷偷塞入腳踏墊內，再用拖鞋蓋住，員警趕緊警戒喝令4人下車，共查扣2把改造90手槍及子彈5發、彈匣2個，林男相當詫異，他沒想到自己無視警察的囂張之舉，害得朋友的槍彈曝光。

台中市警局保安大隊特勤中隊調查，林男（21歲、無前科）於本月21日清晨2時許，開車載著朋友楊姓男子（24歲、槍砲及傷害前科）等3名朋友，從彰化市到台中市西屯區夜店狂歡後，林男想吃宵夜，遂將車子臨時停在西屯區青海南街與黎明路口紅線旁，想買火雞肉飯，台中市保安大隊特勤中隊警車剛好停在旁邊，員警見林男無視警車，公然違規停車，遂上前盤查。

員警請林男出示證件，卻見坐在副駕駛座的乘客楊姓男子，偷偷把黑色皮包塞入腳踏墊內，再用拖鞋蓋住，員警立即喝令4人下車受檢，在車內查獲2把改造90手槍及子彈5發、彈匣2個。

楊男把槍推給之前工作的老闆，他宣稱是老闆寄放，後來老闆過世了，他不知該如何處理，因此就隨身攜帶，他萬萬沒想到，林男囂張亂停車，害得他隨身槍彈被查獲，警方將楊嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例案罪嫌法辦。

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  • 警方查獲子彈與改造手槍。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查獲子彈與改造手槍。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方查獲兩把改造手槍。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查獲兩把改造手槍。（記者張瑞楨翻攝）

  • 楊男用拖鞋蓋住槍彈。（記者張瑞楨翻攝）

    楊男用拖鞋蓋住槍彈。（記者張瑞楨翻攝）

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