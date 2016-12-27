士林夜市攤商攬客糾紛 男子亮槍恐嚇
2016-12-27 12:41
［記者陳恩惠／台北報導］平安夜不平靜！北市36歲彭姓男子，上週六晚間到知名的士林夜市用餐，順道前往父執輩友人的攤位打招呼，詎料，對面的朱姓女攤商，誤認彭男是曾與她有過攬客糾紛的攤商撂來「嗆聲」，率先開砲質問，引起彭的不滿，不僅回嗆三字經，拿出預藏手槍枝胡亂比畫說「有沒有看過槍？」；士林警分局據報，將彭嫌傳喚到案，起出不具殺傷力又故障的道具槍及3顆空包彈，全案依恐嚇罪函送。
彭嫌表示，24日晚間，因為玩具槍故障，所以趁著外出用餐時，帶出門要送去店家修復，走進士林夜市地下美食街，經過朱女攤位前，朱女先嗆他說：「是你叔叔叫你來助陣的嗎？」，讓他丈二金剛摸不著頭腦，順口以三字經回應。
彭嫌說，雙方因為發生口角，又見朱女身旁有幾個看起來像「兄弟」的男子，擔心自己勢單力薄，會被欺負，於是拿出故障的道具槍在朱女面前揮了幾下就離去，並沒有要恐嚇的意思。
警方表示，110勤指中心在24日晚間10時10分接獲民眾報案，表示士林夜市基河路101號地下美食街某攤位有人持槍，立刻啟動快打部隊及轄區文林派出所同仁前往處理，但警方到場時涉嫌人已經離去，於是請朱姓女攤商製作筆錄並提供監視器畫面。
警方說，朱女報案時，不僅不提供現場監視器畫面資料，只簡單表示綽號「阿彭仔」的男子，到她的攤位前叫囂，然後從包包中拿出1支不明物品恐嚇；警方查訪鎖定住在夜市周邊，有妨害自由及傷害等前科的彭姓男子，透過親友策動在週日（25日）晚間10時投案，彭嫌坦承恐嚇，否認手上有拿東西，經警方深入追查，才發現彭嫌拿的是把不具殺傷力且故障的玩具槍。
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