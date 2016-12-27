「師兄」藉口推拿性侵「師妹」判刑3年半
2016-12-27 12:37
［記者鄭淑婷／桃園報導］林姓男子藉口教導推拿及瘦身、變漂亮的方法，將參加同宗教團體的師妹，帶往桃園市楊梅區一家摩鐵性侵得逞，過程中不顧師妹反抗，大言不慚說，「妳就當一次女生啊！妳明明可以接受男生！」女子遭性侵後一度無法接受、不敢告訴媽媽，但擔心會有其他女性受害，鼓起勇氣向警方報案，林男被依強制性交罪判處3年6個月徒刑。
受害女子指控，103年11月間因加入某宗教團體結識林男，林男曾替她推拿、治療腳傷，還貼心告知她「我們是師兄妹，也是知己」、「妳有事情都可以問我、心情不好也可以」、「可以跟家人一樣」，她真的把林男當成自己的哥哥，11月27日凌晨他熱心傳Line稱，要教她推拿及瘦身、變漂亮的方法，並允諾幫忙找工作，她沒有多想就答應赴約，沒想到林男卻載她到摩鐵。
受害女子指控，一進到摩鐵她就感到害怕、整個人呆掉了，才會依照林男指示洗澡、躺在床上，林男替她推拿時手就伸進她的私處，她驚慌失措地詢問，「為什麼要這樣？」林男不顧她的哀求硬來，事後她不敢跟媽媽說，只敢跟朋友求助，朋友鼓勵她挺身而出，避免其他女性受害，她才決定驗傷、報警。
林男則辯稱，有經過女子同意，雙方是你情我願；法官檢視兩人line對話，案發後女子完全不理會林男傳訊，友人也出庭為女子作證，桃園地院法官認為林男說詞卸責、狡辯，審結依強制性交罪判處他3年6月徒刑。
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