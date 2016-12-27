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擅改圖檔成動畫 北檢起訴台視及主播謝安

2016-12-27  12:36

〔記者謝君臨／台北報導〕知名3D繪圖專家吳欲賢與海軍退役上校郭延平合著《甲午海戰》套書，去年7月郭接受台視「熱線追蹤」節目主播謝安採訪時，因未經吳欲賢同意，擅將圖檔改製成動畫後公開播出挨告。台北地檢署今依違反著作權法起訴台灣電視公司、主播謝安、郭延平，台視董事長黃菘則因不知情獲不起訴。

1894年中日爆發甲午海戰，北洋艦隊被日本擊敗，清廷被迫割讓台澎，120年來世人總將戰敗原因歸於北洋艦隊紀律廢弛、戰術錯誤；郭延平為了替海軍官校學長們撇除罵名，耗時8年時間研究、搜集資料，完成《甲午海戰之CNA1871年班─史詩》套書，並由3D繪圖專家吳欲賢還原海戰場景。

去年7月，郭延平接受台視「熱線追蹤」節目專訪，並贈送該書給台視主播謝安，但事後台視卻在未經吳欲賢同意之下，以套書附贈的PP圖檔，後製改成3D動畫並公開播出，吳不滿提告。

檢方調查時，郭、謝均否認犯行，但檢方調查後認為，謝明知套書上有註明圖檔是由吳著作，且電視台製播節目有一定的籌備期及製作期，卻未經吳授權擅自改製並公開播送，今依違反著作權法將台視、謝安及郭延平起訴。

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  • 《甲午海戰之CNA1871年班─史詩》套書。（取自《博客來》網路書店）

    《甲午海戰之CNA1871年班─史詩》套書。（取自《博客來》網路書店）

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標題：擅改圖檔成動畫 北檢起訴台視及主播謝安


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