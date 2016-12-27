弱雞車手炫耀聖誕紅包 竄逃數百公尺軟趴趴

2016-12-27 12:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市第三分局東區分駐所員警昨天（26日）巡邏時，見停車場一群年輕人嬉鬧擾人，勸阻並逐一盤查身分時，年僅19歲的賴姓男子掏證件時，身上突然跳落5張少年ATM提款明細表，原來他是詐欺車手，向朋友炫耀「聖誕紅包」時被盤查，他立即拔腿狂奔，被值勤女警追逐數百公尺後逮捕，年紀輕輕但體力卻極差，堪稱是「弱雞車手」。

東區分駐所員警昨天清晨1時許巡邏時，發現一群年輕人在東區十甲路與十甲東路口的停車場聚集，大聲嬉鬧妨害社區安寧，警方勸阻並盤查身分，賴嫌身上掉落一張ATM提款明細表。

警方感覺怪異，懷疑他是詐騙車手，他突然拔腿狂奔，郭姓女警獨自追逐賴嫌，兩人在大馬路中追逐數百公尺，沒想到這名還不到20歲的年輕人，腳力與體力比不上女警，他一度鑽入小巷弄試圖擺脫女警，卻因體力不支，數百公尺後全身軟趴趴虛脫癱倒在地，被女警制伏。

警方調查顯示，賴男是詐欺車手，他正向朋友炫耀，今年聖誕節獲得一筆上萬元的紅包（提款酬勞，用紅包袋裝著），卻遇到警察盤查，員警於他身上共查扣3張中國銀聯卡、5張ATM提款明細表、4支作案用手機與1萬多元現金等證物，賴嫌坦承每次提款可獲得1％報酬，依竊盜罪嫌法辦。